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    Елбасы принял Председателя Кабинета министров Кыргызстана

    8 Декабря 2021, 18:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Елбасы принял Председателя Кабинета министров – Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова. В ходе беседы Нурсултан Назарбаев подчеркнул историческую близость братских народов Казахстана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

    Елбасы отметил важность наращивания культурно-гуманитарных связей между двумя государствами. В контексте обсуждения данного вопроса Первый Президент Казахстана высказался о возможности выделения грантов для молодежи из Кыргызской Республики для обучения в вузах нашей страны.

    В свою очередь Председатель Кабинета министров КР выразил благодарность Нурсултану Назарбаеву за его постоянную поддержку народа Кыргызстана и передал самые наилучшие пожелания от Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

    Кроме того, Акылбек Жапаров особо подчеркнул успехи Казахстана, достигнутые за годы независимости под руководством Первого Президента, и отметил личный вклад Елбасы в укрепление добрососедских отношений народов двух стран.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Кыргызстан Первый Президент - Елбасы
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