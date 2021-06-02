Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Елбасы принял председателя Агентства по противодействию коррупции

    2 Июня 2021, 19:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что за годы Независимости в Казахстане была проведена значительная работа по вопросам противодействия коррупции.

    «Мы осуществляем работу в сфере противодействия коррупции с первых дней обретения независимости. Однако еще многое предстоит сделать. Следует вовлекать общественность в этот процесс. Есть мировой опыт по данному направлению работы. Эти практики необходимо продолжать изучать и внедрять», - сказал Первый Президент Казахстана.

    В ходе встречи М.Ахметжанов рассказал об осуществляемых Агентством мерах по анализу и предупреждению коррупционных рисков, укреплению международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции, а также планах по дальнейшему повышению эффективности Антикоррупционной службы. По информации руководителя Антикоррупционной службы, за 5 лет Казахстан в Индексе восприятия коррупции улучшил свою позицию, перейдя с 122 на 94 место.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Коррупция Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Задержан замакима Павлодара - Антикор
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    В одном селе СКО питьевую воду продают по разным ценам - Антикор
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка