НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что за годы Независимости в Казахстане была проведена значительная работа по вопросам противодействия коррупции.

«Мы осуществляем работу в сфере противодействия коррупции с первых дней обретения независимости. Однако еще многое предстоит сделать. Следует вовлекать общественность в этот процесс. Есть мировой опыт по данному направлению работы. Эти практики необходимо продолжать изучать и внедрять», - сказал Первый Президент Казахстана.

В ходе встречи М.Ахметжанов рассказал об осуществляемых Агентством мерах по анализу и предупреждению коррупционных рисков, укреплению международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции, а также планах по дальнейшему повышению эффективности Антикоррупционной службы. По информации руководителя Антикоррупционной службы, за 5 лет Казахстан в Индексе восприятия коррупции улучшил свою позицию, перейдя с 122 на 94 место.