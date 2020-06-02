Елбасы принял первого заместителя Председателя партии «Nur Otan» Бауыржана Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Первый Президент Казахстана был проинформирован о текущей деятельности Фонда «Birgemiz» и ходе подготовки к проведению внутрипартийного отбора – праймериз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Так, согласно представленной информации, из средств Фонда «Birgemiz» единовременную выплату в размере 50 тысяч тенге получили более 360 тысяч семей, 240 тысячам семей были доставлены продуктовые корзины. Кроме того, единовременная выплата была выдана более 2100 сотрудникам медицинских организаций столицы и города Алматы.

Из средств Фонда «Birgemiz» также было выделено 340 млн тенге на строительство домов для жителей аула Достык Мактааральского района. Кроме того, активисты и волонтеры партии собрали и отправили свыше одной тысячи тонн гуманитарной помощи жителям пострадавших населенных пунктов.

Отметив важность проводимой работы, Елбасы поручил продолжить оказание поддержки нуждающихся жителей малых городов и сел страны по линии Фонда «Birgemiz».

– Во время чрезвычайного положения «Jas Otan» мобилизовал более пяти тысяч волонтеров по всей стране. Работали без выходных, адресно доставляли помощь нуждающимся. Меня радует, что выросло новое поколение настоящих патриотов, ответственных молодых лидеров. Я подписал благодарственные письма наиболее активным из них, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана поручил продолжить работу по укреплению доверия населения к партии.

- «Nur Otan» является партией реальных дел. Вижу, что количество обращений в общественные приемные увеличилось в семь раз, и число решенных вопросов растет. Это говорит о доверии к партии. Эту работу надо усиливать, - сказал Елбасы.

В ходе встречи Б.Байбек доложил Елбасы о результатах рабочих поездок в регионы страны, ходе исполнения предвыборной программы партии и подготовке к праймериз.

– В настоящее время сформирован кадровый резерв из 10 тысяч партийцев. Правила праймериз утверждены с учетом квот для женщин и молодежи. Внутрипартийный отбор планируется провести во второй половине этого года, – сказал первый заместитель Председателя партии «Nur Otan».



