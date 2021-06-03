Елбасы принял главу КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына» принял председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Нурлана Сауранбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе встречи Первый Президент Казахстана отметил результаты инфраструктурного развития страны за годы независимости, подчеркнув достижения в сфере расширения сети железных дорог.

«Мы много работали над реализацией инфраструктурных проектов. За эти годы было построено 2,5 тысячи километров железных дорог. Таким образом было обеспечено развитие собственной железнодорожной сети», - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев был проинформирован о предпринимаемых компанией мерах по реализации транспортно-логистического потенциала страны, увеличению экспортных и транзитных перевозок, повышению качества предоставляемых услуг.