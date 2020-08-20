Елбасы придает особое значение праймериз – Бауыржан Байбек на встрече с Лигой сторонников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бауыржан Байбек встретился с Лигой сторонников партии «Nur Otan», созданной рядом отечественных политологов, экспертов, общественных деятелей и другими активными казахстанцами. В ходе встречи более 50 представителей независимого объединения, в том числе из регионов, смогли задать свои вопросы и внести предложения по организации праймериз партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

По словам члена НСОД, руководителя института Евразийской интеграции Ерлана Саирова, сегодня во всем мире девальвируется доверие людей к различным политическим институтам. Запустив реальный механизм партийного «социального лифта» для новых и активных людей, партия «Nur Otan» подтверждает свой народный статус.

«Мы объединились, поскольку уверены, что праймериз «Nur Otan» - это значительный шаг в трансформации политической системы страны в целом. Лига сторонников партии будет вести общественный контроль за их открытым и честным проведением. Вся страна заинтересована в положительных изменениях», - отметил он.

В свою очередь Бауыржан Байбек напомнил, что праймериз является одним из основных этапов инициированной Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым программы «перезагрузки» партии и конкретной практической реализацией объявленной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым концепции «Слышащего государства».

«Мы хотим, чтобы посредством праймериз в партию пришли авторитетные, пользующиеся поддержкой населения честные и публичные люди, которые смогут открыто озвучивать проблемы и предлагать пути решений. За каждое место предстоит непростая и конкурентная борьба, поэтому кандидатам необходимо представить свое видение развития региона, района, села и убедить проголосовать именно за него. Наша информационная система «Праймериз» позволяет проводить агитацию и голосование в режиме онлайн. По сути, люди посредством одного клика смогут участвовать в политических процессах», - отметил первый зампред партии.

По мнению общественного деятеля из Караганды Алии Садырбаевой, праймериз «Nur Otan» позволил привлечь в ряды партии активных граждан, которые ранее были скептически к ней настроены.

«Моя деятельность связана с общественной работой, помощью различным категориям людей. В 2016 году я вступила в партию в надежде, что это позволит более эффективно решать проблемы людей. Но после увиденного формализма, отписок, «фоновых» мероприятий, я решила выйти из рядов партии. Но сейчас я вижу, что «Nur Otan» реально меняется. Создаются условия для женщин и молодых людей. Поэтому я подала заявку на участие в праймериз. На своем примере я хочу показать всем уставшим от коррупции, разочаровавшимся в социальной несправедливости людям, что для простого человека реально стать депутатом и что-то менять», - сказала Алия Садырбаева.

В ходе встречи участники из регионов также затронули вопрос возможного давления и создания препятствий участникам праймериз.

«Если мы выявим факты создания препятствий кандидатам, фальсификаций, то мы аннулируем результаты на данном участке и примем соответствующие организационные меры. Для этого мы создали горячую линию, будут наблюдатели. И самое главное, голосование будет тайным, чтобы исключить факт возможного давления. Зачастую в сельской местности, в отдаленных районах люди не поднимают проблемные вопросы, потому что не верят, что будет реакция. Очевидно, что праймериз кардинально меняет ситуацию. Это своего рода сито, действенный механизм по определению настоящих лидеров, профессионалов, знающих и болеющих за свой регион. В случае, если человек станет депутатом он должен четко следить за исполнением предвыборной программы партии, не терять связь с электоратом, иначе он может быть заменен», - подчеркнул Бауыржан Байбек.

В ходе видеоконференцсвязи политолог Марат Шибутов отметил большой интерес общества к праймериз в Алматы.

«Некоторые противники «Nur Otan» агитируют людей проигнорировать праймериз, апеллируя тем, что правящая партия заманивает активистов. Но мы видим, что это дает обратный эффект, поскольку все понимают, что это реальная возможность попасть в выборные органы. Только за пару дней с начала регистрации в Алматы уже претендуют по два человека на место. Причем 38% - это женщины. То есть квота является действенным механизмом по вовлечению в политические процессы женщин», - поделился своим мнением Марат Шибутов.

В заключении встречи Бауыржан Байбек подчеркнул, что Лидер партии Нурсултан Назарбаев придает особое значение внутрипартийному отбору, о чем свидетельствует его личное видеообращение по случаю старта праймериз.

«Перезагрузка партии не заканчивается на праймериз. Она только начинается. Как вы знаете, если раньше партия шла на выборы с одной общереспубликанской предвыборной программой, то сейчас в соответствии с поручением Елбасы мы разработали проекты 216 региональных предвыборных программ. По поручению Лидера партии мы планируем опубликовать их и применить метод краудсорсинга. Мы открыты к предложениям, конструктивной критике и готовы отвечать на запросы общества на системные изменения», - сказал первый зампред «Nur Otan».



