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    Елбасы прибыл в Турцию для участия в дипломатическом форуме

    9 Марта 2022, 23:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Елбасы Нурсултан Назарбаев примет участие в дипломатическом форуме в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Twitter советника – пресс-секретаря Первого Президента РК – Елбасы Айдоса Укибая.

    «По приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана Елбасы прибыл в Анталию для участия в Дипломатическом форуме #ADF2022», - написал Айдос Укибай.

    Дипломатический форум Анталии – это дискуссионная площадка для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам. Текущий форум пройдет под девизом «Перекодирование дипломатии».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Турция Первый Президент - Елбасы
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