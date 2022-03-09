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Елбасы прибыл в Турцию для участия в дипломатическом форуме

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
9 Марта 2022, 23:17
Елбасы прибыл в Турцию для участия в дипломатическом форуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Елбасы Нурсултан Назарбаев примет участие в дипломатическом форуме в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Twitter советника – пресс-секретаря Первого Президента РК – Елбасы Айдоса Укибая.

«По приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана Елбасы прибыл в Анталию для участия в Дипломатическом форуме #ADF2022», - написал Айдос Укибай.

Дипломатический форум Анталии – это дискуссионная площадка для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам. Текущий форум пройдет под девизом «Перекодирование дипломатии».

Турция   Первый Президент - Елбасы  
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