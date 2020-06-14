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Елбасы поздравил Назарбаев Университет с 10-летним юбилеем
14 Июня 2020 14:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана – Елбасы поздравил Назарбаев Университет с 10-летним юбилеем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдоса Укибая.
«Первый Президент Казахстана – Елбасы поздравил выпускников и весь профессорско-преподавательский состав с 10-летним юбилеем Назарбаев Университета», - сообщил Айдос Укибай.
— inform.kz inform.kz
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