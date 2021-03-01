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    07:03, 01 Март 2021 | GMT +6

    Елбасы поздравил казахстанцев с Днем благодарности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    «Дорогие соотечественники!

    День благодарности олицетворяет добро, милосердие, взаимопомощь и единство народа Казахстана.

    Особая символичность этого праздника заключается в том, что он отмечается в первый день весны – время обновления и надежд.

    И сегодня мы не только вспоминаем о духовном подвиге казахского народа и тяжелых испытаниях, выпавших на долю всех этносов нашей страны, но и с уверенностью смотрим в будущее, надежным фундаментом которого выступают согласие и консолидация казахстанского общества.

    Значимость нашего единства наглядно демонстрируется в преодолении пандемии коронавирусной инфекции. Казахстанцы единым фронтом выступили против нового глобального вызова, угрожающего стабильному развитию государства.

    В год 30-летия нашей Независимости мы ещё раз подтверждаем, что путь к процветанию выстроен на прочных нравственных основах, принципах толерантности, уважении к своей истории и любви к нашей общей Родине – Республике Казахстан!

    Искренне поздравляю всех казахстанцев с Днем благодарности!

    Желаю всем счастья, здоровья, мира и благополучия!», - говорится в тексте поздравления Елбасы.

    Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.


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