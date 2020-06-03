Елбасы поручил фонду «Birgemiz» помочь нуждающимся жителям аулов – Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы поручил организовать третью волну единовременных выплат в размере 50 тысяч тенге. Об этом сообщил первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья! Как вы знаете, по инициативе Елбасы в дополнение к проводимым Главой государства антикризисным мерам фонд «Birgemiz» продолжает оказывать активную помощь нуждающимся казахстанцам», - пишет Б. Байбек.





Так, по его словам, более 360 тысяч семей из 23 городов в рамках первой и второй волн получили единовременную выплату по 50 тысяч тенге. Более 5 тысяч волонтеров под эгидой «Jas Otan» доставили 240 тысячам семей продуктовые корзины, медицинские маски и товары первой необходимости. Среди 100 тысяч семей из наиболее незащищенных слоев населения обеспечена бесплатная раздача 5 миллионов защитных масок.

Также он сообщил, что жителям подтопленных аулов Туркестанской области нуротановцами направлено свыше 1000 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов, одежды, стройматериалов и средств личной гигиены отправлено жителям. За счет средств фонда «Birgemiz» новым жильем будут обеспечены жители аула Достык.

«Вчера Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев поручил организовать третью волну единовременных выплат в размере 50 тысяч тенге, - сообщил Б. Байбек. - Уже на этой неделе адресная финансовая помощь дополнительно будет оказана порядка 110 тысячам семей из числа нуждающихся жителей малых городов, сёл и близлежащих к крупным городам населенных пунктов».



Также зампред партии отметил, что э ффективная и прозрачная работа фонда «Birgemiz» при организационной поддержке партии «Nur Otan» и Фонда Первого Президента вызывает доверие со стороны крупных меценатов. Так, в ближайшее время ожидается поступление дополнительных средств.

«С учетом этого, Елбасы поручил проработать возможность оказания четвертой волны прямой финансовой помощи нуждающимся казахстанцам с акцентом непосредственно на жителей аулов нашей страны», - сообщил он.



