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    Елбасы подписал Постановление о созыве заседания Бюро Политсовета Nur Otan

    21 Февраля 2020, 10:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве заседания Бюро Политического совета Nur Otan. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай на своей странице в Тwitter.

    «Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве заседания Бюро Политического совета партии @Nur_Otan 5 марта 2020 года в городе Нур-Султане», - говорится в сообщении.

    Напомним, 5 февраля Председатель партии Nur Otan, Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания Политического совета партии 18 марта 2020 года.

    Автор:

    Нур Отан Первый Президент - Елбасы
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