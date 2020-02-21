Елбасы подписал Постановление о созыве заседания Бюро Политсовета Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве заседания Бюро Политического совета Nur Otan. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай на своей странице в Тwitter.

«Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве заседания Бюро Политического совета партии @Nur_Otan 5 марта 2020 года в городе Нур-Султане», - говорится в сообщении.

Напомним, 5 февраля Председатель партии Nur Otan, Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания Политического совета партии 18 марта 2020 года.



