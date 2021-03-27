Елбасы остается единственным лидером, который занимался миротворческим вопросом -эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ. – В преддверии неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), планируемого в конце марта этого года в городе Туркестан, политолог Ахмед Алили поделился видением относительно перспектив дальнейшего развития организации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Азербайджан для себя в числе стран, которые поддерживают свою политику, видел тюркоязычные государства, особенно Турцию, Казахстан. Во многих принципиальных вопросах Баку для себя находил поддержку именно в этих странах. Особенно Елбасы Казахстана очень много раз делал заявления, которые совпадали с принципиальными позициями Баку. Он является тем лидером, который занимается миротворческим процессом, благодаря чему отношения между азербайджанским и армянским народами наладились. К примеру, еще в начале 90-х годов был подписан первый документ – международное Железноводское коммюнике – тогдашними главами России и Казахстана Б.Ельциным и Н.Назарбаевым. В этом плане я думаю, что Н.Назарбаев остается единственным лидером, который занимался этим вопросом с первых дней», - сказал А.Алили.

Политолог считает важным событием то, что Азербайджану и Туркменистану удалось договориться по поводу газового месторождения («Достлуг»). По его мнению, это открывает новые возможности для Баку для работы со странами Центральной Азии.

«Разрешение спора очень сильно повлияло на множество неясностей вокруг статуса Каспийского моря, а сейчас можно сказать, что очень принципиальный этап пройден. В этом плане прикаспийское сотрудничество обретает новые возможности, в том числе в развитии отношений с Казахстаном, которое тоже является прикаспийским государством», - отметил спикер.

Как полагает А.Алили, нереализованный потенциал экономического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном получит новые горизонты после этого, что в дальнейшем для Баку означает более развитую сеть отношений со странами Центральной Азии. Это в свою очередь положительно отразится на тенденции внутри ССТГ.

Политолог также обращает внимание на то, что недавние радикальные геополитические изменения в Закавказье дали новый импульс для развития транспортного коридора в регионе.

«В этом плане очень серьезное намерение насчет транспортного коридора, который соединяет регион (Южный Кавказ) с Казахстаном, Туркменистаном и Пакистаном. В этой парадигме в скором времени Азербайджан и Турция будут вместе работать над тем, чтобы экономическая и культурная сплоченность вокруг ССТГ развивались. Открывались новые двери для того, чтобы, выходя в Центральную Азию, можно было бы сотрудничать со странами, являющимися соседями этого региона. По ожиданиям Анкары и Баку, на данном этапе это в первую очередь, конечно, Пакистан», - поделился эксперт.

Комментируя возможные последствия расширения формата взаимодействия стран ССТГ А.Алили отметил, что положительные тенденции преобладают над негативными. По его мнению, за последние 30 лет независимости все тюркоязычные государства имеют опыт того, как нейтрализовать негативные тенденции и развивать отношения внутри себя.