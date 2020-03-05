Елбасы направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной экс-генерального секретаря ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной экс-генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

Первый Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял весть о кончине перуанского дипломата и политика, бывшего Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Хавьера Переса де Куэльяра.

«В 1991 году мною на его имя было направлено заявление о приеме Республики Казахстан в члены ООН. Хавьер Перес де Куэльяр внес важный вклад в процесс присоединения нашей страны в эту Организацию», - говорится в телеграмме.

«В этот печальный момент выражаю глубокие соболезнования семье и близким политика, а также его коллегам в Организации Объединенных Наций», - говорится в телеграмме, направленной в адрес Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.