+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 8 °С
USD 379.45 EUR 423.28
RUB 5.77 CNY 54.74
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Елбасы направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной экс-генерального секретаря ООН

5 Марта 2020 19:27
Поделиться:
Елбасы направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной экс-генерального секретаря ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной экс-генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

Новости по теме
Заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan» состоялось в Нур-Султане
Нурсултан Назарбаев провел встречу с Бакытжаном Сагинтаевым Нурсултан Назарбаев: Человечество должно совместно решать общие проблемы ради благополучия планеты Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Хосни Мубарака

Первый Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял весть о кончине перуанского дипломата и политика, бывшего Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Хавьера Переса де Куэльяра.

«В 1991 году мною на его имя было направлено заявление о приеме Республики Казахстан в члены ООН. Хавьер Перес де Куэльяр внес важный вклад в процесс присоединения нашей страны в эту Организацию», - говорится в телеграмме.

«В этот печальный момент выражаю глубокие соболезнования семье и близким политика, а также его коллегам в Организации Объединенных Наций», - говорится в телеграмме, направленной в адрес Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив