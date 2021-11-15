Елбасы направил телеграмму соболезнования родным и близким Даулета Сембаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного финансиста, государственного и общественного деятеля Даулета Сембаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК.

«Даулет Хамитович, посвятивший свою жизнь развитию отечественного финансового сектора, был фигурой, внесшей весомый вклад в реформу пенсионной системы независимого Казахстана, введение нашей национальной валюты - тенге. Он достойно занимал многие ответственные должности. Он был первым заместителем премьер-министра, председателем Национального банка, членом Сената парламента.

Он внес свой вклад в развитие страны своими знаниями и упорным трудом и пользовался большим уважением у многих «, - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что яркий образ Даулета Сембаева навсегда останется в памяти общественности», - говорится в тексте телеграммы.