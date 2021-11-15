Елбасы направил телеграмму соболезнования родным и близким Даулета Сембаева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного финансиста, государственного и общественного деятеля Даулета Сембаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК.
«Даулет Хамитович, посвятивший свою жизнь развитию отечественного финансового сектора, был фигурой, внесшей весомый вклад в реформу пенсионной системы независимого Казахстана, введение нашей национальной валюты - тенге. Он достойно занимал многие ответственные должности. Он был первым заместителем премьер-министра, председателем Национального банка, членом Сената парламента.
Он внес свой вклад в развитие страны своими знаниями и упорным трудом и пользовался большим уважением у многих «, - говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность, что яркий образ Даулета Сембаева навсегда останется в памяти общественности», - говорится в тексте телеграммы.
- В столице активно прививаются беременные и кормящие женщины – управление здравоохранения
- Чтобы обезопасить детей, решила привиться – молодая кормящая мама Альфия Алибекова
- Одним из первых вакциной Pfizer привился столичный подросток
- Медный кабель на сумму более одного миллиона тенге похитил астанчанин со строительного объекта.
- В чем заключаются главные особенности «Астана Клуба»
- На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана