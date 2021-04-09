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    Елбасы направил телеграмму соболезнования Королеве Великобритании Елизавете II

    9 Апреля 2021, 20:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Королеве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II в связи с кончиной ее супруга – Принца Филиппа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял весть о кончине Принца Филиппа.

    «Он прожил яркую и насыщенную жизнь. Будучи Вашей крепкой опорой, он был истинным патриотом, внесшим свой вклад в защиту интересов своей страны и оставившим след в ее истории.

    Во время встреч с Вами и Принцем Филиппом в рамках моих визитов в Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии я всегда чувствовал его теплое отношение к Казахстану.

    В этот траурный час, разделяя горечь утраты с Вами и Вашими близкими, выражаю свои глубокие соболезнования Вам, Вашей семье и всему народу Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии», - говорится в телеграмме.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Великобритания Первый Президент - Елбасы
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