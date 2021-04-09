Елбасы направил телеграмму соболезнования Королеве Великобритании Елизавете II

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Королеве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II в связи с кончиной ее супруга – Принца Филиппа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял весть о кончине Принца Филиппа.

«Он прожил яркую и насыщенную жизнь. Будучи Вашей крепкой опорой, он был истинным патриотом, внесшим свой вклад в защиту интересов своей страны и оставившим след в ее истории.

Во время встреч с Вами и Принцем Филиппом в рамках моих визитов в Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии я всегда чувствовал его теплое отношение к Казахстану.

В этот траурный час, разделяя горечь утраты с Вами и Вашими близкими, выражаю свои глубокие соболезнования Вам, Вашей семье и всему народу Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии», - говорится в телеграмме.