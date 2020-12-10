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    Елбасы направил поздравительное письмо Форуму имамов

    10 Декабря 2020, 19:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо IV Республиканскому онлайн-форуму имамов «Ислам - источник культуры и добра», посвященному 30-летию Духовного управления мусульман Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    Государственный секретарь Крымбек Кушербаев зачитал поздравительное послание Елбасы в связи с 30-летием Духовного управления мусульман Казахстана.

    Елбасы подчеркнул, что ежегодный форум стал доброй традицией в обществе, и государство всегда уделяет религии особое внимание.

    Следует отметить, что целью форума являются формирование в мусульманской общине культуры религиозных обрядов и церемоний на основе национальных духовных традиций и принятие документов, содержащих ряд требований по отбору священнослужителей, достойных статуса интеллектуальных имамов.

    По итогам форума приняты документы «Культура проведения поминальных обедов», «Культура возведения могил и их посещения», «Интеллектуальный имам». Эти документы окажут положительное влияние на упорядочение религиозных обрядов, совершаемых населением, и выбор священнослужителей, достойных статуса интеллектуальных имамов.

    Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился с приветственным словом к участникам IV Республиканского форума имамов.

    В ходе форума от имени Главы государства наградили ряд священнослужителей мечетей Духовного управления мусульман Казахстана, внесших значительный вклад в совершенствование государственной политики в области религии.


    Автор:

    Религия Общество Первый Президент - Елбасы
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