Елбасы: Мы возлагаем на МФЦА большие надежды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял управляющего Международным финансовым центром «Астана» Кайрата Келимбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК - Елбасы.

В ходе встречи Елбасы Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о текущей деятельности и дальнейших планах работы МФЦА.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность проводимой работы по развитию Международного финансового центра «Астана».

- МФЦА - один из наших крупнейших и важных проектов. Мы возлагаем на него большие надежды, связанные с тем, что он станет финансовым центром не только Казахстана, но и всего региона. МФЦА будет развиваться по пути других финансовых центров мира. Я хочу, чтобы мы добились здесь успеха, - сказал Первый Президент Казахстана.