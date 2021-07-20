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    Елбасы: Курбан айт - символ добра, укрепления мира и согласия

    20 Июля 2021, 07:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    « Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас со священным праздником Курбан айт!

    Курбан айт – светлый праздник, призывающий людей к миру и единству, добру и милосердию.

    Он имеет особое значение для всех казахстанцев, так как в его основе лежат моральные и духовные ценности, которые способствуют упрочению единства и уважения между людьми различных национальностей и религий.

    В этот светлый день мы стремимся творить благие дела, совершенствоваться духовно и помогать нуждающимся.

    Сегодня Курбан айт является символом добра, укрепления мира и согласия в нашей стране. Уверен, что так будет и в дальнейшем.

    В этот священный праздник желаю всем счастья, мира и благополучия! С праздником Курбан айт!» - говорится в тексте поздравления Елбасы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Религия Первый Президент - Елбасы
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