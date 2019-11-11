Елбасы и глава правления «JP Morgan Chase International» обсудили перспективы МФЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился с председателем правления «JP Morgan Chase International» Джейкобом Френкелем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.

В ходе беседы Елбасы подчеркнул особую значимость площадки «Астана клуба» в процессе выстраивания диалога между ведущими экспертами мира.

«Я очень рад приветствовать Вас в Казахстане. Нам очень приятно, что в нашем форуме принимает участие выдающийся финансист, авторитетный ученый-экономист, успешный руководитель ведущей финансовой организации мира как Вы. Сегодня форум «Астана клуб» предоставляет возможность встречаться интеллектуалам, экономистам и политикам мира для обсуждения насущных проблем», - сказал Первый Президент Казахстана.

В ходе встречи стороны также остановились на перспективах дальнейшего развития Международного финансового центра «Астана».

«Вы отметили, что МФЦА является важным трансформационным решением для Казахстана, который станет толчком для экономического развития. Мы работаем над развитием этой инициативы. Сейчас МФЦА занимает 51 место в глобальном индексе финансовых центров», - сказал Нурсултан Назарбаев.