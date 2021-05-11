Елбасы: Больше туристов в Туркестане – больше доход города

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чем больше будет туристов в Туркестане, тем больше будет доход города. Об этом заявил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев на брифинге в ходе визита в Туркестан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чем больше будет туристов, тем больше будет доход города от туризма. Многие страны половину своего дохода получают от туризма. Эти деньги будут идти на развитие. Еще больше и больше мы будем готовиться принимать столько туристов, сколько сюда захотят», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы также отметил важность развития внутреннего туризма.

«Самое главное - наш внутренний туризм, казахстанский туризм развивать, и соседи чтобы к нам приезжали», - добавил Нурсултан Назарбаев.

Ранее он заявил, что за многовековую историю Туркестан не видел такого возрождения

«Мы построили за годы Независимости еще один серьезнейший объект – это город Туркестан. За многовековую историю никогда не видел Туркестан такого возрождения. Совершенно новый город, уникальный, восточный», - сказал Нурсултан Назарбаев.