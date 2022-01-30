Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Эльвира Азимова провела онлайн-встречу с и.о. посла США в Казахстане

    30 Января 2022, 12:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Посольства и консульства США в Казахстане состоялась онлайн-встреча Уполномоченного по правам человека в РК Эльвиры Азимовой с исполняющим обязанностями посла США в Казахстане Куо Джуди. Об этом передает МИА «Казинформ».

    В ходе беседы Куо Джуди выразила соболезнования погибшим в связи с январскими событиями в Казахстане. Д.Куо отметила, что Посольство США в Казахстане приветствует распоряжение Президента К.Токаева о том, чтобы обеспечить прозрачное расследование январских событий и соблюдение прав человека.

    Эльвира Азимова проинформировала Д.Куо о мерах, принимаемых участниками Национального превентивного механизма, гражданских инициативах по содействию обеспечению законности и справедливости после январских событий, безопасности населения и восстановлению нормальной жизнедеятельности в стране.

    Омбудсмен рассказала об обращениях граждан о процессуальных и иных нарушениях. Она отметила важность пресечения и отмены незаконных решений в рамках прокурорского надзора за соблюдением законности или обжалования в суде. Также напомнила, что в период с 5 по 19 января на всей территории Казахстана был объявлен режим чрезвычайного положения, предусматривающий в том числе определённые ограничения.

    Э.Азимова в ходе беседы подчеркнула важность следования по пути защиты прав человека и верховенства закона, соблюдения установленных процессуальных гарантий, включая доступ к защите и медицинской помощи, в отношении тех, кто оказался в орбите уголовного преследования, нацеленных на обеспечение верховенства закона.

    В завершение встречи Д.Куо пожелала скорейшего восстановления Казахстану и подтвердила готовность американской стороны поддержать действия по восстановлению законности и защите прав человека.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Права человека США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Смертельный торнадо обрушился на юг США: есть жертвы
    Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
    Дональд Трамп собрал более $2 млн пожертвований после предъявления ему новых обвинений
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай