Эльвира Азимова провела онлайн-встречу с и.о. посла США в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Посольства и консульства США в Казахстане состоялась онлайн-встреча Уполномоченного по правам человека в РК Эльвиры Азимовой с исполняющим обязанностями посла США в Казахстане Куо Джуди. Об этом передает МИА «Казинформ».

В ходе беседы Куо Джуди выразила соболезнования погибшим в связи с январскими событиями в Казахстане. Д.Куо отметила, что Посольство США в Казахстане приветствует распоряжение Президента К.Токаева о том, чтобы обеспечить прозрачное расследование январских событий и соблюдение прав человека.

Эльвира Азимова проинформировала Д.Куо о мерах, принимаемых участниками Национального превентивного механизма, гражданских инициативах по содействию обеспечению законности и справедливости после январских событий, безопасности населения и восстановлению нормальной жизнедеятельности в стране.

Омбудсмен рассказала об обращениях граждан о процессуальных и иных нарушениях. Она отметила важность пресечения и отмены незаконных решений в рамках прокурорского надзора за соблюдением законности или обжалования в суде. Также напомнила, что в период с 5 по 19 января на всей территории Казахстана был объявлен режим чрезвычайного положения, предусматривающий в том числе определённые ограничения.

Э.Азимова в ходе беседы подчеркнула важность следования по пути защиты прав человека и верховенства закона, соблюдения установленных процессуальных гарантий, включая доступ к защите и медицинской помощи, в отношении тех, кто оказался в орбите уголовного преследования, нацеленных на обеспечение верховенства закона.

В завершение встречи Д.Куо пожелала скорейшего восстановления Казахстану и подтвердила готовность американской стороны поддержать действия по восстановлению законности и защите прав человека.



