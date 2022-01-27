Эльвира Азимова: Административный штраф налагался даже на пенсионеров и лиц с инвалидностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с январскими событиями к Уполномоченному по правам человека обращались пенсионеры, лица с инвалидностью, безработные, которым был назначен административный штраф, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сообщении Генеральной прокуратуры от 25 января сообщалось о рассмотрении 9257 административных дел, связанных с январскими событиями. Почти половина из них была рассмотрена без применения каких-либо взысканий. 4584 лицам судом вынесено предупреждение. Некоторые из обратившихся ко мне граждан, которым был назначен административный штраф, являются пенсионерами, безработными, лицами с инвалидностью или представляют другие социально уязвимые категории граждан. В Атырау, Алматы и Шымкенте мы провели встречу с гражданами и руководством прокуратур городов и областей», - пояснила Уполномоченный по правам человека.

По ее словам, специальные прокуроры начали опротестовывать судебные решения по административным делам. Это касается также жалоб об обоснованности предъявляемых обвинений, в связи с доказательствами, полученными с нарушением процессуальных требований и необеспечением доступа к защитникам.

«Это также касается права близких оформить статус общественных защитников для своих детей, особенно из числа молодежи. Многие не информированы о таком праве и гарантиях, которые у них возникают в связи с получением такого статуса. Речь идет не только о смягчении вынесенных судебных решений», - добавила она.