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    Эльмира Сыздыкова уступила в 1/8 финала в женской борьбе на Олимпиаде

    1 Августа 2021, 09:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио на Олимпийских играх стартовали соревнования по видам борьбы. Первой на ковер от Казахстана вышла Эльмира Сыздыкова, которая уступила своей сопернице в поединке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Спортсменка выступает в категории до 76 килограммов. В 1/8 финала казахстанка встретилась с Айпери Медет Кызы из Кыргызстана. Данная встреча завершилась победой соперницы со счетом 8:1.

    Стоит отметить, что шансы на медаль у Сыздыковой сохраняются. В случае выхода в финал Медет Кызы казахстанка выступит в утешительном раунде.

    Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 1 августа можно здесь.

    Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Женис Ыскабай

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Боевые искусства
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