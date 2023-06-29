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    Эльдар Толганбаев назначен вице-министром информации и общественного развития РК

    29 Июня 2023, 10:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Толганбаев Эльдар Сейдахметович назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Эльдар Толганбаев родился в 1981 году в Алматинской области.

    Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, университет им. Д.А. Кунаева.

    Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности главного специалиста аппарата маслихата Алакольского района Алматинской области.

    2005-2006 гг. — гл. специалист отдела внутренней политики акимата Алакольского района Алматинской области.

    В 2006-2008 гг. работал в структуре Министерства культуры и информации РК.

    2008-2012 гг. — гл. консультант; заведующий сектором оперативной информации Информационно-аналитического центра Канцелярии Премьер-Министра РК.

    2012-2016 гг. — заместитель директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК.

    2016-2019 гг. — советник Председателя Мажилиса Парламента РК.

    В 2019 году работал в частной структуре.

    2019-2020 гг. — заместитель председателя правления АО «Центр развития г. Алматы».

    2020-2022 гг. — первый заместитель генерального директора АО «Телерадиокомпания Almaty».

    С июня 2022 года по настоящее время занимал должность госинспектора Администрации Президента РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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