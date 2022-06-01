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    Эльдар Казганбаев назначен вице-министром финансов РК

    1 Июня 2022, 18:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Казганбаев Эльдар Шамильевич назначен на должность вице-министра финансов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

    Эльдар Казганбаев родился в 1979 году в г. Алматы.

    Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Финансовую академию.

    Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности стажера Управления по работе с персоналом административного департамента в коммерческом банке.

    В 2001-2006 гг. работал в банковском секторе.

    В 2006-2007 гг. — гл. менеджер управления рассмотрения проектов; фронт-менеджер офиса управляющего директора АО «Банк развития Казахстана».

    В 2008-2010 гг. — управляющий директор АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

    В 2011-2018 гг. — заместитель директора, директор Информационно-вычислительного центра.

    С октября 2018 года являлся председателем правления АО «Центр электронных финансов».

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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