Эльдар Казганбаев назначен вице-министром финансов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Казганбаев Эльдар Шамильевич назначен на должность вице-министра финансов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.
Эльдар Казганбаев родился в 1979 году в г. Алматы.
Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Финансовую академию.
Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности стажера Управления по работе с персоналом административного департамента в коммерческом банке.
В 2001-2006 гг. работал в банковском секторе.
В 2006-2007 гг. — гл. менеджер управления рассмотрения проектов; фронт-менеджер офиса управляющего директора АО «Банк развития Казахстана».
В 2008-2010 гг. — управляющий директор АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».
В 2011-2018 гг. — заместитель директора, директор Информационно-вычислительного центра.
С октября 2018 года являлся председателем правления АО «Центр электронных финансов».
Фото: primeminister.kz