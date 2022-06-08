Экстренные службы проверяют подозрительный предмет в аэропорту Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Подозрительный предмет исследуют в аэропорту Усть-Каменогорска, посетители и персонал эвакуированы. Об этом сообщила пресс-служба депатрамента полиции Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

«8 июня текущего года в 15:32 часов на канал «102» управления полиции города Усть-Каменогорска поступило сообщение о том, что в аэропорту города Усть-Каменогорска при сканировании багажа был обнаружен подозрительный предмет.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, проводится проверка поступившего сигнала. Посетители и персонал эвакуированы.

Работа аэропорта будет возобновлена после соответствующей проверки, о чем будет сообщено дополнительно», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области.



