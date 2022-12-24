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    Экстренные меры: 18,6 тысячи доз вакцины против птичьего гриппа направлено в Мангистау

    24 Декабря 2022, 08:41

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Для проведения экстренных мер и предотвращения распространения птичьего гриппа среди домашних птиц Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК из республиканского запаса выделено Мангистауской области 18 644 дозы вакцин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

    Вакцинации подлежит все имеющееся поголовье сельскохозяйственных птиц в зонах риска, а также задействованы специалисты республиканского противоэпизоотического отряда.

    В целях сохранения стабильной эпизоотической ситуации по птичьему гриппу местными исполнительными органами проводится разъяснительная работа среди населения, ветеринарных врачей хозяйствующих субъектов, охотников, егерей и других заинтересованных лиц. Птицефабриками усилены ветеринарные мероприятия, включая исключение контакта и доступа диких и синантропных птиц к кормам и воде.

    Как сообщалось ранее, случаи падежа лебедей были зарегистрированы в 20 километрах от города Актау на берегу озера Караколь Мангистауской области. Пробы патологических материалов, отобранные у павших лебедей и направленные в Национальной референтный центр по ветеринарии, дали положительный результат на грипп птиц.

    Отметим, что в целом на территории Казахстана в 2022 году запланировано проведение вакцинации 14 930 180 голов домашних птиц против высокопатогенного гриппа птиц. За 12 месяцев вакцинировано 14 764 980 голов (99% от годового плана). Среди домашних птиц признаков болезни не наблюдается. Территориальными инспекциями эпизоотическая ситуация взята на контроль. На сегодняшний день эпизоотическая ситуация по гриппу птиц среди домашних птиц в республике стабильная.
    Сельское хозяйство Мангистауская область
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