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    Экстренную помощь теленку оказали спасатели ВКО

    22 Июля 2023, 20:36

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Животное, в поисках воды, угодило в трясину. Мужчины, работающие неподалеку, увидев, что теленок не может самостоятельно выбраться из грязи, вызвали спасателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Сотрудникам специализированного отряда ДЧС ВКО «жижа» из грязи не давала возможности ближе подобраться к животному. Спасателям пришлось прокладывать деревянные произвольные трапы, чтобы оказать теленку помощь. Зацепив его веревкой, с помощью лебедки сотрудники службы ЧС, вытянули «бедолагу-теленка» из зоны опасности и транспортировали его на сушу. После этого теленок осторожно встал и потихоньку отправился домой.

    Операция по спасению завершилась благополучно. Животное не пострадало.

    Следующий звонок в службу «112» поступил от жителей многоквартирного дома, которые сообщили, что их надо спасать от жужжащих «соседей» - ос, которые свили свой дом между бетонными плитами. Спасатели, простым способом, с помощью целлофанового пакета, убрали гнездо.

    Жителям теперь ничего не угрожает.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Восточно-Казахстанская область ДЧС Животные Спасение
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