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    Экстремальная погода испытывает Азию на прочность

    3 Августа 2023, 16:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - От сильных штормов до изнуряющей жары. Азия страдает от небывалой жары, наводнений и тайфунов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    Тайвань готовится к приходу тайфуна «Ханун», который, по прогнозам, принесет с собой проливные дожди и ветер скоростью более 160 км/ч. Он уже обрушился на южные острова Японии.

    Китай все еще не оправился от последствий тайфуна «Доксун», приведшего к гибели людей и разрушениям в Пекине и прилегающей к нему провинции Хэбэй.

    По меньшей мере 21 человек погиб в результате широкомасштабного наводнения, вызванного самыми сильными за последние 140 лет дождями в этом регионе.

    В Южной Корее резкое повышение температуры представляет собой угрозу иного рода. Более 100 человек получили тепловой удар и обратились за медицинской помощью на Всемирном слете скаутов.

    В ближайшие дни столбики термометра в стране не опустятся ниже 30 градусов Цельсия. На этой неделе Южная Корея впервые за последние четыре года повысила уровень предупреждения о жаркой погоде до самого высокого — «серьезного».

    По всему миру бьются климатические рекорды, что, по мнению экспертов, стало результатом сочетания глобального потепления и погодного явления Эль-Ниньо.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Погода Мировые новости Азия
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