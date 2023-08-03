Экстремальная погода испытывает Азию на прочность

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - От сильных штормов до изнуряющей жары. Азия страдает от небывалой жары, наводнений и тайфунов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

Тайвань готовится к приходу тайфуна «Ханун», который, по прогнозам, принесет с собой проливные дожди и ветер скоростью более 160 км/ч. Он уже обрушился на южные острова Японии.

Китай все еще не оправился от последствий тайфуна «Доксун», приведшего к гибели людей и разрушениям в Пекине и прилегающей к нему провинции Хэбэй.

По меньшей мере 21 человек погиб в результате широкомасштабного наводнения, вызванного самыми сильными за последние 140 лет дождями в этом регионе.

В Южной Корее резкое повышение температуры представляет собой угрозу иного рода. Более 100 человек получили тепловой удар и обратились за медицинской помощью на Всемирном слете скаутов.

В ближайшие дни столбики термометра в стране не опустятся ниже 30 градусов Цельсия. На этой неделе Южная Корея впервые за последние четыре года повысила уровень предупреждения о жаркой погоде до самого высокого — «серьезного».

По всему миру бьются климатические рекорды, что, по мнению экспертов, стало результатом сочетания глобального потепления и погодного явления Эль-Ниньо.