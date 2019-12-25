Экстрадированный из Германии наркоконтрабандист осужден на 11,5 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Слаженными действиями правоохранительных органов Казахстана и Германии удалось пресечь попытку провоза в нашу страну наркотиков и в последующем осудить преступника. Об этом в Facebook сообщил Главный транспортный прокурор РК Ернат Сыбанкулов, передает МИА «Казинформ».

Как рассказал Ернат Сыбанкулов, в 2017 году сотрудниками Службы экономических расследований в аэропорту г. Шымкент был установлен факт попытки провоза в Казахстан с Германии наркотических средств, т.н. «Экстази». При этом хозяин багажа, гражданин Грузии Леладзе, почувствовав, что его багаж задержан и зная, что там есть наркотики, не пришел за ним и пустился в бега. Скрылся он на территории Германии.

Однако уйти от правосудия ему не удалось. Правоохранительные органы Казахстана смогли доказать, что он на территории нашей страны совершил противоправное деяние. Соответствующий запрос о задержании преступника и его последующей экстрадиции в Казахстан был направлен германской стороне.

В результате при активном участии Генеральной прокуратуры и во взаимодействии с зарубежными коллегами преступник был задержан и экстрадирован в Казахстан.

Главной транспортной прокуратурой уголовное дело в отношении Леладзе было направлено в суд.

Несмотря на отрицание осужденным предъявленного обвинения, его вина в совершении контрабанды и незаконном хранении психотропных веществ в особо крупном размере была доказана и нашло свое подтверждение в суде.

Приговором специализированного суда по уголовным делам г.Шымкент Леладзе осужден к 11 годам 6 месяцам лишения свободы. Постановлением апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения, жалоба осужденного без удовлетворения.