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    Экстрадированный из Германии наркоконтрабандист осужден на 11,5 лет

    25 Декабря 2019, 00:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Слаженными действиями правоохранительных органов Казахстана и Германии удалось пресечь попытку провоза в нашу страну наркотиков и в последующем осудить преступника. Об этом в Facebook сообщил Главный транспортный прокурор РК Ернат Сыбанкулов, передает МИА «Казинформ».

    Как рассказал Ернат Сыбанкулов, в 2017 году сотрудниками Службы экономических расследований в аэропорту г. Шымкент был установлен факт попытки провоза в Казахстан с Германии наркотических средств, т.н. «Экстази». При этом хозяин багажа, гражданин Грузии Леладзе, почувствовав, что его багаж задержан и зная, что там есть наркотики, не пришел за ним и пустился в бега. Скрылся он на территории Германии.

    Однако уйти от правосудия ему не удалось. Правоохранительные органы Казахстана смогли доказать, что он на территории нашей страны совершил противоправное деяние. Соответствующий запрос о задержании преступника и его последующей экстрадиции в Казахстан был направлен германской стороне.

    В результате при активном участии Генеральной прокуратуры и во взаимодействии с зарубежными коллегами преступник был задержан и экстрадирован в Казахстан.

    Главной транспортной прокуратурой уголовное дело в отношении Леладзе было направлено в суд.

    Несмотря на отрицание осужденным предъявленного обвинения, его вина в совершении контрабанды и незаконном хранении психотропных веществ в особо крупном размере была доказана и нашло свое подтверждение в суде.

    Приговором специализированного суда по уголовным делам г.Шымкент Леладзе осужден к 11 годам 6 месяцам лишения свободы. Постановлением апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения, жалоба осужденного без удовлетворения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Суды Генпрокуратура Шымкент
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