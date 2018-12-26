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Экстрадирован из Узбекистана владелец сгоревшего в Актюбинской области автобуса

26 Декабря 2018 15:03 98
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Экстрадирован из Узбекистана владелец сгоревшего в Актюбинской области автобуса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД Казахстана для привлечения к уголовной ответственности из Узбекистана экстрадирован Ордухан Мехтиев, сообщила пресс-служба надзорного органа. 

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Задержанный подозревается в незаконной эксплуатации автобуса с техническими неисправностями, повлекшей возгорание транспортного средства и гибель 52 человек в январе текущего года в Актюбинской области.

После совершения преступления подозреваемый скрывался на территории соседнего государства, в связи с чем, он был объявлен в международный розыск.

В настоящее время Мехтиев водворен в следственный изолятор Шымкента.

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия, Генпрокуратура, Узбекистан,
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