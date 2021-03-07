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    Экспресс-тесты от коронавируса начнут продавать в супермаркетах Германии

    7 Марта 2021, 13:09

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Немецкая сеть супермаркетов начала продавать наборы для самостоятельного тестирования COVID-19. Данные наборы уже пользуются высоким спросом среди населения, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Одна из немецких сетей супермаркетов начала продавать упаковки из пяти антигенных тест-полосок по цене 25 евро. Результат экспресс-теста, надежность которого оценивается специалистами в 96%, проявляется примерно через 15 минут.

    Как пишет немецкая пресса, в г. Дюссельдорфе порядка 100 клиентов выстроились в очереди перед открытием супермаркетов в 7.00 утра. Другие сети продуктовых магазинов Германии также начнут продавать «быстрые» тесты в ближайшее время.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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