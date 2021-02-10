Экспозиция «Учитель и ученик» станет 20-ым мероприятием в галерее Forte Kulanshi ArtSpace

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Галерея Forte Kulanshi ArtSpace вновь открывает свои двери для всех желающих. Экспозиция «Учитель и ученик» призвана продемонстрировать преемственность поколений в изобразительном искусстве, передает МИА «Казинформ».

«Мы стремимся погрузить наших посетителей в мир искусства и познакомить их с работами мастеров из разных стран. Новая выставка посвящена одному из главных процессов нашей жизни – сегодня мы говорим о роли учителей, которую они играют в процессе воспитания и развития каждого человека. Я очень рад, что мы как банк можем в такие нелегкие для всех нас карантинные времена продолжать поддерживать искусство и выставлять работы в нашем арт-пространстве», – прокомментировал председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили.

Помимо обмена опытом между поколениями, лейтмотивом многих работ является идея сохранения мира и спокойствия в семье, ввиду чего тематика произведений охватывает семейные сцены, визуализацию городской и аульной бытовой жизни, портреты родных и близких.

Как отмечает куратор выставки, доктор Лейла Махат, практически все представленные работы созданы в карантинный период и отобраны для экспозиции на конкурсной основе.

«Это особенный для нас проект, такой выставки в Казахстане еще не проходило. В составе авторов представлено 15 художников-педагогов и 20 студентов. В рамках отбора мы делали ставку на молодых авторов, и сам процесс был очень напряженным. Сотни заявок поступали от студентов, педагогов, выпускников. Так, самым юным авторам экспозиции, студентам колледжа, по 15-16 лет. При этом ключевая доля произведений носит именно творческий характер и не является частью учебной программы, что определило полную свободу самовыражения каждого заявленного в программе выставки автора», - поделилась Лейла Махат.

Декан художественного факультета КазНУИ Гайни Мухтарова обратила внимание, что среди участников выставки есть дарования, которые уже признаны на республиканских и международных площадках: в их числе обладатели молодежной премии «Дарын», лауреаты Фонда Нурсултана Назарбаева.