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    Экспозиция окончания Второй мировой войны открылась в Нур-Султане

    4 Сентября 2020, 20:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил Республики Казахстан в Нур-Султане состоялось торжественное открытие уникальной в стране экспозиции, посвященной 75-летию окончания Второй мировой войны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В экспозиции представлены архивные и статистические фотоматериалы, личные вещи, оружие ветеранов. Все экспозиционные материалы были собраны при участии сотрудников Военно-исторического музея Вооруженных сил РК.

    2 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, приняв все условия Потсдамской декларации. Победа над Японией ознаменована окончанием Второй мировой войны.

    К сожалению, известны еще не все имена казахстанцев, участвовавших в Советско-японской войне. Однако планомерная работа по поиску и восстановлению хронометража событийна постоянной основе ведется сотрудниками Военно-исторического музея.

    «Из десятка тысяч наших соотечественников, которые участвовали в войне, более 200 воинов-казахстанцев награждены различными орденами и медалями, – сказал начальник Военно-исторического музея ВС РК подполковник Нуртаза Асилов. – Также мы должны помнить и чтить память героев-казахстанцев, внесших огромный вклад в достижение победы и мирной жизни в современном Казахстане».


    На открытие, проведенное с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований, пришли ветераны Вооруженных сил Казахстана, родственники участников Второй мировой войны, представители Министерства обороны.

    «Для будущих поколений сегодняшнее мероприятие имеет огромное патриотическое значение. И я очень благодарен за это непосредственно руководству и сотрудникам Военно-исторического музея. Мы должны помнить и чтить память наших героев - казахстанцев, внесших огромный вклад в нашу мирную жизнь», – отметил сын ветерана полковник Қазез Тілеубаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана История Казахстана Армия ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память
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