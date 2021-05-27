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    Экспозиции музеев Казахстана украшают 26 тысяч артефактов, найденных в ВКО

    27 Мая 2021, 21:35

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 26 тысяч артефактов, найденных в ВКО, украшают экспозиции музеев страны. А в этом году выставка «Золото Великой степи» будет представлена в Кембриджском музее в Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Как сообщил на последнем заседании областного акимата глава региона Даниал Ахметов, в Восточном Казахстане продолжаются археологические исследования под руководством двух ведущих отечественных учёных Зейноллы Самашева и Абдеша Толеубаева. Крупная находка была обнаружена в кургане Елеке Сазы Тарбагатайского района – более 800 золотых украшений, датируемых V веком до нашей эры. Кроме того, найдены неопровержимые доказательства того, что ранние саки в IX-XI веках до н.э. вели оседлый образ жизни на территории Ак-Баура.

    «Наши ученые сейчас работают и над трилогией о раннем периоде государственности казахов, потому что этот период представлен лишь обрывочными сведениями, - отметил Даниал Ахметов. - Они поедут в ведущие мировые библиотеки, чтобы изучить всю имеющуюся в них информацию, касающуюся этого периода».

    Отметим, что для археологических раскопок на территории Восточного Казахстана на постоянной основе привлекают студентов профильных специальностей, и они очень довольны такой практикой.

    Автор:

    Восточно-Казахстанская область Наука Культура История Казахстана Акимат Рухани жаңғыру
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