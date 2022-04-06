Экспортный спрос на казахстанские семена подсолнечника и пшеницу вырастет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экспортный спрос на казахстанские продукты вырастет по семенам подсолнечника, муке, пшенице и на масленичную группу. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы можем сейчас смело прогнозировать, что спрос вырастет на семена подсолнечника, на всю масленичную группу, спрос вырастет на пшеницу, муку и на весь спектр переработки этой продукции. Наша задача – быть готовым к этому спросу и произвести больший объем для того, чтобы во-первых, мы удовлетворили собственную потребность казахстанцев и излишки вывезли за рубеж и экспортировали», - рассказал Ербол Карашукеев в ходе пресс-конференции в СЦК.

По словам министра, идет рост цен на целый круг продуктов питания, в том числе, на подсолнечное масло, зерновые, кроме этого, подорожала и мука.

«В этой связи рост цен благоприятно скажется на наших сельхозтоваропроизводителей. Мы в этом году должны максимально воспользоваться ситуацией, благоприятной конъюнктурой и прогнозами по росту цен на основные группы сельскохозяйственных товаров, которые производит Казахстан. Мы максимально должны засеять все площади и получить хороший урожай, эффективно используя все агротехнологии, наши сельхозтоваропроизводители имеют очень хорошие возможности заработать в этом году для того, чтобы дальше развиваться», - считает глава Минсельхоза.

Вместе с тем, министр прокомментировал ситуацию с резким подорожанием подсолнечного масла в Германии.

«В первую очередь, мы должны насытить свой рынок. Первая наша задача – не повторение такой ситуации в Казахстане. Чтобы в Казахстане подсолнечное масло не подорожало в три-четыре раза. При этом мы должны понимать, что если излишне будем «зажимать» наших производителей семян подсолнечника, они просто не посеют на следующий год. Наша задача, чтобы наши производители подсолнечного масла и семян подсолнечника нашли компромисс и цена не была высокой внутри Казахстана, и чтобы эта цена обеспечивала доходность как заводов, так и производителей семян подсолнечника. По прогнозам, в этом году у нас площади посадки семян подсолнечника растут, хозяйство развивается. Над этим мы работаем», - сказал министр.

Глава Минсельхоза Ербол Карашукеев заявил, что ранее была проблема с поставкой семян зерновых культур из России. Причиной, по словам министра, стало введение российской стороной запрета на вывоз зерновых культур.