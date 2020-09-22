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    Экспортный потенциал урожая Казахстана в текущем году составит 7,5-8 млн тонн зерна

    22 Сентября 2020, 10:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход уборочных работ 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    С докладами выступили министр сельского хозяйства С. Омаров, акимы Акмолинской области Е. Маржикпаев, Костанайской области - А. Мухамбетов, Северо-Казахстанской области - К. Аксакалов, а также представители агробизнеса указанных регионов - руководители ТОО «Логос Грейн» А. Кудайбергенов, «Агрофирма «Қарқын» - Е. Буканов, «Biooperations» - А. Талгатбек.

    К настоящему времени в стране выполнено свыше 93% уборочных работ. Объемы урожая планируются на уровне 18 млн тонн зерна. Урожайность составляет 12,3 ц/га. Экспортный потенциал нового урожая составляет порядка 7,5-8 млн тонн.

    «Тенденция в мире показывает, что на мировом рынке спрос и цены на продовольствие будут только увеличиваться. Поэтому нашей приоритетной задачей является значительное увеличение производства и экспорта продуктов переработки зерна», - сказал А. Мамин.

    Глава Правительства поручил Министерству сельского хозяйства разработать Дорожную карту по развитию отрасли переработки зерновых и зернобобовых культур, а также повышению экспортного потенциала. Акиматам и Министерству сельского хозяйства дано поручение завершить уборку урожая в кратчайшие сроки и обеспечить сохранность урожая, установление закупочной цены на зерно и информирование участников рынка, обеспечить возвратность средств в рамках механизма форвардного закупа.

    Министерству индустрии совместно с АО НК «КТЖ» поручено принять меры по обеспечению подвижным составом для бесперебойной транспортировки зерна.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Астана Урожай Сельское хозяйство
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