Экспортный потенциал урожая Казахстана в текущем году составит 7,5-8 млн тонн зерна

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход уборочных работ 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

С докладами выступили министр сельского хозяйства С. Омаров, акимы Акмолинской области Е. Маржикпаев, Костанайской области - А. Мухамбетов, Северо-Казахстанской области - К. Аксакалов, а также представители агробизнеса указанных регионов - руководители ТОО «Логос Грейн» А. Кудайбергенов, «Агрофирма «Қарқын» - Е. Буканов, «Biooperations» - А. Талгатбек.

К настоящему времени в стране выполнено свыше 93% уборочных работ. Объемы урожая планируются на уровне 18 млн тонн зерна. Урожайность составляет 12,3 ц/га. Экспортный потенциал нового урожая составляет порядка 7,5-8 млн тонн.

«Тенденция в мире показывает, что на мировом рынке спрос и цены на продовольствие будут только увеличиваться. Поэтому нашей приоритетной задачей является значительное увеличение производства и экспорта продуктов переработки зерна», - сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил Министерству сельского хозяйства разработать Дорожную карту по развитию отрасли переработки зерновых и зернобобовых культур, а также повышению экспортного потенциала. Акиматам и Министерству сельского хозяйства дано поручение завершить уборку урожая в кратчайшие сроки и обеспечить сохранность урожая, установление закупочной цены на зерно и информирование участников рынка, обеспечить возвратность средств в рамках механизма форвардного закупа.

Министерству индустрии совместно с АО НК «КТЖ» поручено принять меры по обеспечению подвижным составом для бесперебойной транспортировки зерна.