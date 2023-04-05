Экспортные контракты на 55 млн долларов заключили казахстанские компании в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Экспортные контракты на сумму 55 млн долларов заключили казахстанские компании по итогам торгово-экономической миссии, прошедшей в городе Баку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр развития торговой политики «QazTrade».

В преддверии 19-го заседания казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии в г. Баку QazTrade организовал торговую миссию, в которой приняли участие более 20 казахстанских товаропроизводителей по различным направлениям: производство продуктов питания, металлургия и металлообработка, IT-услуги, химическая, строительная промышленность и машиностроение. С азербайджанской стороны торгово-экономическую миссию посетили более 100 предприятий.

Для представителей казахстанского бизнеса были организованы двусторонние переговоры в формате В2В с участием национальных компаний и деловых кругов двух стран, встречи с крупными торговыми сетями и дистрибьюторами Республики Азербайджан.

Как отметил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, В2В встречи позволяют укреплять торгово-экономическое взаимодействие Казахстана с другими странами.

«Казахстанским предпринимателям интересен рынок Азербайджана. Но потенциал нашей взаимной торговли не используется даже наполовину. И это притом, что есть востребованность казахстанских товаров на азербайджанском рынке и азербайджанских товаров в Казахстане. Мы можем вместе осваивать и рынки третьих стран. Тем более, что через наши территории проходят важные международные транспортные коридоры», - сообщил Кайрат Торебаев.

С азербайджанской стороны на площадке торговой миссии выступили представители топ-менеджмента Агентства развития малого и среднего бизнеса АР, Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики AZPROMO и других крупных компаний.

По итогам торгово-экономической миссии в Баку достигнуты договоренности с азербайджанскими контрпартнерами на поставку аккумуляторов, листовой стали, продуктов питания. Общая сумма заключенных в Баку контрактов уже составила 55 млн долларов. Предприниматели продолжают переговорный процесс о поставках своей продукции в Азербайджан.

Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном за 2022 год составил 461,9 млн долларов, что на 39% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (332,2 млн долларов).

Экспорт из Казахстана в Азербайджан за 2022 год вырос на 30,4% и составил 375,3 млн долларов.

Рост экспорта в Азербайджан обосновывается увеличением поставок таких товаров, как: нефть сырая, пшеница, нефтепродукты, рельсы, грузовые и грузопассажирские суда, паромы и другие.

Ранее сообщалось, что в столице Азербайджана открылась очередная торгово-экономическая миссия товаропроизводителей Казахстана, призванная обеспечить возможность для налаживания деловых связей представителям бизнес-структур двух стран.