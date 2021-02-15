Экспортные цены предприятий-производителей рафинированной меди в РК поднялись на 43% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экспортные цены предприятий-производителей рафинированной меди в Казахстане поднялись сразу на 43% за год. Производство выросло чуть более чем на 1%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на мониторинговое агентство Energyprom.kz.

Добыча медной руды в 2020 году достигла 121,9 млн тонн — на 1,8% больше, чем годом ранее (здесь и далее используются оперативные данные за январь–декабрь. Годовой рост рассчитан относительно оперативных данных аналогичного периода 2019 года).

Почти весь объём добычи приходится лишь на три региона РК: Восточно-Казахстанскую (52 млн тонн), Карагандинскую (34,1 млн тонн) и Павлодарскую (33,6 млн тонн) области.

По итогам 2020 года ТОО «Корпорация «Казахмыс» выполнило производственный план по добыче руды на 100,8%: 29,4 млн тонн. Среднее содержание меди в добытой руде составило 1%, при плановых 0,94%. Помимо этого, корпорация произвела в 2020 году 258,4 тыс. тонн катодной меди, а в 2021 году планирует произвести 243,8 тыс. тонн.

Группа KAZ Minerals, по сообщению Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, за 2020 год произвела 306 тыс. тонн меди.

Производство рафинированной меди и медных сплавов, по данным АСПиР РК, за январь–декабрь 2020 года составило 482,9 тыс. тонн — на 1,2% больше, чем в 2019 году.

Основное производство в секторе приходится на Карагандинскую (394,7 тыс. тонн, или 81,7% от РК) и Восточно-Казахстанскую (79,1 тыс. тонн, или 16,4% от РК) области.

Фактически вся медь, произведённая в стране, отправляется на экспорт. Так, по итогам 11 месяцев прошлого года экспорт рафинированной меди составил 450,4 тыс. тонн, увеличившись за год на 10,4%.

Экспортные цены предприятий — производителей нелегированной, необработанной рафинированной меди в январе 2021 года составили 3,2 млн тенге за тонну — сразу на 42,7% выше по сравнению с январём 2020 года.

При этом годом ранее рост составлял лишь 0,3%, а цена — всего 2,2 млн тенге за тонну.

Фото: investforum.ru