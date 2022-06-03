Экспортировать сыр в Беларусь намерены производители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области увеличивается производство сыра. В прошлом году в регионе произвели 2,3 тыс. тонн при потребности в 2,7 тыс. тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время посещения одного из крупных молокоперерабатывающих предприятий аким области Кумар Аксакалов заявил, что полная загрузка только этого завода позволит полностью закрыть потребность региона в сыре и выйти на экспорт.

«Предприятие будет производить 2,5 тыс. тонн сыра в год. Пока перерабатывают 70 тонн молока в сутки. При полной загрузке увеличат до 350 тонн. Мы строим фермы, чтобы обеспечить молокоперерабатывающие предприятия сырьем. Сейчас молока не хватает. На этом заводе закупают его частично в Акмолинской области. Каждый год мы строим по 10 ферм, до 2026-го года расписан план, есть финансирование», - проинформировал аким области.

Всего по области за год производят более 600 тыс. тонн молока. Объемы растут с запуском новых молочно-товарных ферм. По приблизительным расчетам, ввод в эксплуатацию одной МТФ на 600 голов дает в год дополнительно 3 тыс. тонн молока. К концу этого года в регионе запустят, как минимум, 8 ферм.

По словам генерального директора компании Андрея Гриценко, североказахстанское молоко подходит для производства сыров.

«Качество молока в регионе достаточно высокое. Для производства сыра требуется сырье с высоким содержанием белка. У нас есть служба, которая помогает фермерам консультациями по кормлению и содержанию скота. Поставляем продукцию во все регионы Казахстана, работаем с Россией. В этом году планируем выйти с сырами, произведенными в Северо-Казахстанской области, на рынок Кыргызстана, Узбекистана и попробуем в Беларусь», - сказал А.Гриценко.

Акцент делают на производстве твердых и полутвердых сортов.

«В стране производят 23 тыс. тонн сыра и столько же импортируется. Огромное поле деятельности. Все молоко, которое получаем в нашей области, надо перерабатывать. Бренд региона – экологически чистый продукт. Это общемировая тенденция, которая будет с каждым годом только актуализироваться. Мы на правильном пути», - сказал К. Аксакалов.

По информации управления сельского хозяйства, производством сыра в Северо-Казахстанской области занимаются четыре предприятия.