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    Экспортировать семена льна в Китай смогут еще 78 казахстанских предприятий

    7 Августа 2020, 16:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минсельхоз РК под гарантию добился включения еще 78 производителей семян льна и 8 производителей пшеничной муки в Реестр предприятий, имеющих право экспорта в КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Таким образом, в настоящее время 103 производителя семян льна (78 из них под гарантию Минсельхоза РК) и 94 компании, производящие пшеничную муку (64 под гарантию Минсельхоза РК), имеют право экспорта своей продукции в Китай.

    В прошлом году в ходе Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» в Китае был подписан протокол по фитосанитарным требованиям к экспортным партиям пшеничной муки, а в рамках визита Главы государства в Пекин – протокол по фитосанитарным требованиям к экспорту семян льна из Казахстана в Китай. После подписания документов китайская сторона внесла в реестр предприятий, имеющих право экспорта, 55 компаний по производству пшеничной муки и семян льна. Протоколы дают казахстанским сельхозтоваропроизводителям право экспортировать продукцию в упрощенном порядке.

    В последние годы сев льна становится очень привлекательным среди фермеров Казахстана. Эта культура недорогая и неприхотливая в производстве, а семена льна оцениваются намного дороже, чем пшеница. Поэтому в республике растут как объемы производства, так и число сельхозтоваропроизводителей, занимающихся севом льна. Тем не менее, при интенсивном севе этой культуры есть существенные риски быстрого истощения возделываемой почвы.

    За несколько лет Казахстан стал крупнейшим экспортером семян льна и льняного масла – ежегодно почти весь урожай скупается и вывозится в ряд европейских и азиатских государств. Одним из крупнейших импортеров казахстанского льна является КНР.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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