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    Экспортировать продукцию в Узбекистан будут еще 19 казахстанских мясопереработчиков

    6 Июля 2022, 02:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские производители животноводческой продукции будут наращивать экспорт в Узбекистан. Новые договоренности достигнуты в ходе визита министра сельского хозяйства Казахстана Ерлана Карашукеева в Ташкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

    С 4 по 6 июля 2022 года в столице Узбекистана проходит Тюркский Агро-Форум, совещание министров сельского хозяйства государств-членов Организации Тюркских Государств и Организации Экономического Сотрудничества.

    Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев встретился с представителями Министерства сельского хозяйства Узбекистана. Стороны обменялись мнениями по важным аспектам международной повестки, включая вопросы продовольственной безопасности и гуманитарного кризиса, а также закрепили намерения дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

    «На сегодня у Казахстана имеются возможности существенного наращивания экспортных поставок сельхозпродукции в страны ОТГ. Мы также заинтересованы в увеличении поставок товаров глубокой переработки», - сказал в ходе встречи Ерлан Карашукеев.

    Как сообщила пресс-служба Минсельхоза РК, по итогам предоставления узбекской стороне полного обзора системы ветеринарии Казахстана, под гарантию ветеринарной службы еще 19 производителей животноводческой продукции получили право на экспорт. Ранее в Реестр Узбекистана были включены 37 казахстанских предприятия. В итоге в настоящее время в Реестр включены 56 казахстанских производителей животноводческой продукции.

    Таким образом, отечественные предприятия продолжают осваивать новые рынки сбыта, тем самым увеличивая возможности для казахстанской экономики и обеспечивая продовольственную безопасность в регионе, отметили в пресс-службе ведомства.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минсельхоз Экономика Узбекистан Сельское хозяйство
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