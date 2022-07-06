Экспортировать продукцию в Узбекистан будут еще 19 казахстанских мясопереработчиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские производители животноводческой продукции будут наращивать экспорт в Узбекистан. Новые договоренности достигнуты в ходе визита министра сельского хозяйства Казахстана Ерлана Карашукеева в Ташкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

С 4 по 6 июля 2022 года в столице Узбекистана проходит Тюркский Агро-Форум, совещание министров сельского хозяйства государств-членов Организации Тюркских Государств и Организации Экономического Сотрудничества.

Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев встретился с представителями Министерства сельского хозяйства Узбекистана. Стороны обменялись мнениями по важным аспектам международной повестки, включая вопросы продовольственной безопасности и гуманитарного кризиса, а также закрепили намерения дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

«На сегодня у Казахстана имеются возможности существенного наращивания экспортных поставок сельхозпродукции в страны ОТГ. Мы также заинтересованы в увеличении поставок товаров глубокой переработки», - сказал в ходе встречи Ерлан Карашукеев.

Как сообщила пресс-служба Минсельхоза РК, по итогам предоставления узбекской стороне полного обзора системы ветеринарии Казахстана, под гарантию ветеринарной службы еще 19 производителей животноводческой продукции получили право на экспорт. Ранее в Реестр Узбекистана были включены 37 казахстанских предприятия. В итоге в настоящее время в Реестр включены 56 казахстанских производителей животноводческой продукции.

Таким образом, отечественные предприятия продолжают осваивать новые рынки сбыта, тем самым увеличивая возможности для казахстанской экономики и обеспечивая продовольственную безопасность в регионе, отметили в пресс-службе ведомства.

Фото: gov.kz