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    Экспортировать лук временно запретили в Казахстане

    7 Февраля 2023, 11:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил о запасах овощей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате проделанной работы фактические запасы за счет контрактации урожая 2022 года по информации МИО на сегодня составляют по луку 110%, картофелю - 105%, моркови - 87%, капусте - 70%», - сказал Серик Жумангарин на заседании Правительства.

    «Мною дано поручение на разбронирование лука и реализацию через торговые объекты с использованием контрольно-кассовых машин. Кроме того, для защиты внутреннего рынка в целях устранения предпосылок угрозы продовольственной безопасности введен временный запрет на экспорт лука сроком на 90 дней с 28 января текущего года», - добавил министр.

    Кроме того, по его словам, в целях стабилизация цен на масло подсолнечное с 4 февраля 2023 года введена постоянная экспортная пошлина в размере 20% от стоимости продукции, но не менее 100 евро за тонну, на экспорт семян подсолнечника.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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