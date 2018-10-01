Экспортеры молока из СКО жалуются на задержки груза на границе с РФ

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Североказахстанские производители молочной продукции, экспортирующие ее в соседнюю Россию, обратились в палату предпринимателей с жалобой на задержки груза на границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, решить проблему удалось только после обращения к начальнику отдела ветеринарного и фитосанитарного надзора по Исилькульскому району Сергею Тертышному и уполномоченному по защите прав предпринимателей Омской области Юрию Герасименко.

Североказахстанские предприниматели говорят, что задержки связаны с длительной процедурой оформления ветеринарных свидетельств на ветпосту города Исилькуль. По словам производителей, в отдельных случаях процедура оформления свидетельств занимает до 5 и более часов.

«На ветеринарном посту города Исилькуля наши транспортные средства со скоропортящейся продукцией вынуждены регулярно простаивать по несколько часов. В июле был случай, когда при оформлении ветеринарных свидетельств на перевозимую продукцию простой транспортного средства составил целых 17 часов! Заезд был в пятницу, выезд - в субботу», - рассказал директор ТОО «Молочный союз» Александр Кузлякин.

Предприниматели обеспокоены, что задержка в пути может неблагоприятно сказаться на качестве перевозимого товара, тем более скоропортящегося. В палате предпринимателей отмечают, что во время транспортировки молочной продукции следует соблюдать санитарные нормы и температурный режим, который отражается на расходе топлива. Важным фактором является время. При доставке молочной продукции необходимо точно соблюдать графики поставки, уметь адаптироваться к быстро меняющимся условиям и сокращать продолжительность перевозочного процесса.

«Для многих компаний, которые занимаются перевозкой «скоропорта», экономия времени и расходов во время доставки становится первоочередной задачей. В рамках достигнутых договоренностей бизнес-омбудсменов России и Казахстана по совместному сотрудничеству в сфере защиты прав предпринимателей наших стран, мы обратились с официальным запросом к начальнику отдела ветеринарного и фитосанитарного надзора по Исилькульскому району Сергею Тертышному и уполномоченному по защите прав предпринимателей Омской области Юрию Герасименко об оказании содействия в разрешении ситуации. А именно - предусмотреть возможность ускоренного варианта выдачи ветеринарных свидетельств на перевозимую продукцию на ветпосту города Исилькуля», - проинформировал заведующий сектором аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей РК по СКО Женис Казиев.

В управлении Россельхознадзора по Омской области пояснили, что сложности при оформлении ветеринарных сопроводительных документов временные и связаны с техническими работами.

«Идет интеграция ИС «Меркурий» с информационными ресурсами Республики Казахстан, по завершению которой необходимость в переоформлении товаров при пересечении государственной границы отпадет. В целях исключения простоев груза, минимизации временных и финансовых издержек бизнеса, связанных с переоформлением товаров, управлением Россельхознадзора по Омской области государственный ветеринарный контроль на границе РФ на территории Омской области будет осуществляться в круглосуточном режиме. К этой работе будут привлечены дополнительные специалисты», - говорится в официальном ответе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области.