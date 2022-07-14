Экспортерам зерна вернули 15 млн тенге налога на добавленную стоимость

НУР-СУЛТАН. КАЗИНОРМ - За 1 квартал 2022 года двум экспортерам зерна осуществлен возврат превышения НДС в размере 15 млн тенге в течение 30 календарных дней (в упрощенном порядке). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
Комитетом совместно с НПП «Атамекен» реализован пилотный проект по упрощенному возврату НДС. Цель пилота - сокращение многочисленных посредников и перекупщиков между сельхозтоваропроизводителем и экспортером по принципу СХТП – элеватор – экспортер. Такая цепочка без лишних звеньев станет удобной, прежде всего, для самих экспортеров.
Правила носят исключительно добровольный характер и не являются обязательными. Любая компания может присоединиться к данному проекту.
Пилотный проект предполагает возврат НДС в двух вариантах, по выбору: первый - без проведения камерального контроля за 15 рабочих дней по банковской гарантии (на сумму требования); второй - за 100 календарных дней после проведения камерального контроля, если нет банковской гарантии.
В общеустановленном порядке НДС возвращается в течение 55 рабочих дней (для постоянных экспортеров) и 155 календарных дней.
В рамках пилота реализована прослеживаемость зерна путем учета объектов производства, хранения зерна и жизненного цикла зерна, а также прослеживаемости зерна «от поля до границы».
Для этого разработан модуль «Виртуальный зерновой склад AstyqQoima» в информсистеме «Qoldau» для учета операций по обороту зерна: сев, вегетация, уборка посредством космоснимков; транспортировка, хранение, купля-продажа посредством ЭСФ, электронных зерновых расписок.
Первыми участниками пилотного проекта стали ведущие экспортеры.
Ожидается представление требований на возмещение НДС за 2 квартал 2022 года.