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    Экспортерам зерна и муки вернули 127 млрд тенге НДС

    10 Июня 2022, 13:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Результаты пилотного проекта по упрощенному возврату налога на добавленную стоимость за 2019-2021 гг. озвучил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Кайрат Миятов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Экспортерам зерна и муки за этот период произвели возврат налога на добавленную стоимость в размере 127 млрд тенге», - сообщил Кайрат Миятов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По его данным, импорт зерна за 2019-2021 гг. составил 2,7 млн тонн на 157 млрд тенге, экспорт – 20,2 млн тонн, из них в РФ – 441 тыс. тонн. Причем импортированная пшеница из РФ зачастую используется в различных серых схемах, поскольку там стоимость зерна гораздо ниже. Поэтому казахстанские экспортеры стремятся закупать ее в сопредельной стране.

    Пилотный проект по возврату НДС, как надеются в ведомстве, поможет противодействовать незаконным действиям на рынке, оздоровить отрасль и сократить цепочку недобросовестных поставщиков. В настоящее время в пилоте участвуют 20 налогоплательщиков, из них 7 экспортеров и 13 их поставщиков.

    «Также у участников, если у них выявят различные налоговые разрывы, есть право самостоятельно устранить нарушения в течение 100 дней, тогда сумма на НДС, которая была заявлена, будет возвращена. В пилотном проекте никакие штрафные санкции применяться не будут», - пояснил спикер.

    Он добавил, что участие в проекте является добровольным. Любая компания может присоединиться к нему через национальную палату предпринимателей «Атамекен».

    Ранее сообщалось, что Антимонопольные департаменты по Алматы и Жамбылской области завершили расследование в отношении ТОО «Казфосфат». Предприятие вернуло клиентам 2,8 млрд тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минфин РК Налоги
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