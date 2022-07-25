Экспорт угля из Кыргызстана разрешат только по железной дороге

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В целях сокращения фактов контрабанды и незаконного оборота грузов через государственную границу, Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики предлагается осуществлять вывоз угля с территории страны исключительно железнодорожным транспортом. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Кабмина КР.

Согласно документу, Кыргызстан занимает второе место по запасам угля в Центральной Азии и имеет большой экспортный потенциал. Доля угля в топливно-энергетическом балансе республики составляет примерно 50%, что является высоким показателем.

За последние восемь лет объемы добычи угля на территории КР увеличились в 2 раза. Если в 2013 году это 1 422 435 тонн, то к 2021 году уже 2 989 900 тонн.

Объем экспорта в третьи страны составляет около 30%-35% от общего объема добычи. При этом удельный вес экспорта железнодорожным транспортом составляет 70% от общего объема экспорта.

В страны СНГ экспортируется 98% угля, из которых лидирующие позиции занимают Узбекистан – 25 млн 552 тыс. долларов (96,6%) и Таджикистан - 712,1 тыс. долларов (2,7%). В Казахстан вывозится незначительный объем - 54,5 тыс. долларов (0,2%). Из третьих стран данный товар экспортируется только в Китай (605,9 тыс. долларов), что составляет 2% от всего экспорта угля.

Для сокращения фактов контрабанды и незаконного оборота грузов через государственную границу, а также в целях введения достоверного учета экспортных операций в таможенной статистике, предлагается осуществлять вывоз угля (классифицируемые кодами 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС) с территории Кыргызстана железнодорожным транспортом через железнодорожные пункты пропуска страны (за исключением пунктов пропусков «Иркештам» и «Торугарт»).

Основным преимуществом железнодорожных перевозок является минимизация фактов незаконных перемещений товаров через госграницу и обеспечение высокого уровня безопасности при их транспортировке.