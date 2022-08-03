Экспорт шерсти увеличился в 3,8 раза в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние годы Казахстан увеличил экспорт шерсти в 3,8 раза. Об этом говорится в ответе заместителя Премьер-Министра РК – министра торговли и интеграции Бахыта Султанова на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До 30 апреля 2023 года отменена пошлина на вывоз шерсти. Так, за последний год общий объем экспортируемой шерсти вырос в 3,8 раза и составил 7 тыс. тонн (Китай и Россия). Из 10 действующих в Казахстане предприятий 4 имеют возможность обрабатывать тонкую шерсть, остальные - это фабрики по производству сапог. Дополнительно, в целях переработки крупной шерсти в Актюбинской области начата реализация проекта ТОО «KazFeltec» по производству шерстяных утеплителей мощностью 3 тыс. тонн. По переработке тонкой шерсти имеются 2 потенциальных проекта «Шымкент Кашемир» и «ПОШ Тараз» общей мощностью 154 тонны пряжи и 465 тыс. кв. м. ткани. В целом, меры финансовой поддержки отрасли будут реализованы в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы», - сообщил Бахыт Султанов.

По данным министерства, для начинающих предпринимателей предусмотрены льготные микрокредиты по ставке 6% конечному заемщику (максимальная сумма кредита - 20 млн тенге на инвестиции и 5 млн тенге на пополнение оборотных средств). При отсутствии достаточного залогового обеспечения предоставляется гарантия в размере до 85 процентов от суммы кредита. При этом для кредитов на сумму до 5 млн тенге, залоговое обеспечение не требуется.

«Также в рамках правил субсидирования по возмещению части расходов субъекта агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях, предусмотрено возмещение затрат предприятий по первичной переработке шерсти и шкур сельскохозяйственных животных при строительстве новых и модернизации действующих предприятий. Кроме того, в рамках правил субсидирования предусмотрено возмещение затрат до 25% от стоимости приобретения оборудования для пункта заготовки шерсти», - говорится в ответе на депутатский запрос.

Фото:mongolka.store

