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    Экспорт российской пшеницы под видом казахстанской продукции организовал житель Павлодарской области

    25 Июля 2023, 09:22

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Схема нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции выявлена департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ

    Установленный гражданин в период с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тысяч тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам на сумму свыше 1 млрд тенге, подтверждающих их казахстанское происхождение, тем самым уклонился от уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу на общую сумму 460 млн тенге.

    Досудебное расследование завершено. В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    В целях защиты интересов добросовестных сельхозтоваропроизводителей, ведется системная работа по пресечению фактов незаконной выписки фиктивных счетов-фактур, связанных с реализацией пшеницы.

    Только за последние полтора года в Павлодарской области к уголовной ответственности было привлечено 5 лиц, выписавших фиктивные счета-фактуры на сумму свыше 5,4 млрд тенге.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область Россия Другие государственные органы
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